İSKİ baraj doluluk oranı 14 Mayıs 2026 verileriyle yeniden güncellendi. İstanbul’da etkili olan bahar yağışlarının ardından megakentin su rezervlerindeki son durum merak konusu olurken, Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranları dikkat çekti. İşte, güncel İstanbul barajlarındaki doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İSKİ’nin açıkladığı son verilerde özellikle bazı barajlarda yükseliş sürerken, kent genelindeki toplam doluluk oranı da yakından takip ediliyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI GÜNCELLENDİ (14 MAYIS 2026)

İSKİ tarafından açıklanan 14 Mayıs 2026 tarihli verilere göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71.85 olarak ölçüldü.

Bahar aylarında etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul barajlarındaki su seviyelerinde yükseliş yaşanmaya devam ediyor. Özellikle kente su sağlayan ana barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 70 seviyesinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak yayımlanan verilerde barajlardaki değişim anlık şekilde takip edilebiliyor. Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 ana barajdaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

14 Mayıs 2026 itibarıyla açıklanan İSKİ verilerine göre İstanbul’daki en yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı’nda yüzde 96.04 olarak ölçüldü. Ömerli Barajı yüzde 95.72, Darlık Barajı ise yüzde 91.87 doluluk oranına ulaştı.

Ömerli barajı 95,72

Darlık barajı 91,87

Elmalı barajı 96,04

Terkos barajı 59,43

Alibey barajı 65,98

Büyükçekmece barajı 55,75

Sazlıdere barajı 45,95

Istrancalar 38,92

Kazandere 57,71

Pabuçdere 57,49

