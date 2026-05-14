Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 104 sayfalık mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı Adıyaman, Adana, Ceyhan, Seyhan belediye başkanlarının “rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ederken, 4 ismin tahliyesini talep etti. Mütalaada, sanıklar Aktaş ve Baki Nugay'ın savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında, Cumhuriyet savcısı 104 sayfalık mütalaasının özetini okudu.

Mütalaada, ihalelerde pazarlık usulüne davet aşamasında yer alan firmaların belediye görevlileri tarafından değil, Aktaş tarafından belirlendiği ifade edildi.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamı, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyesi istendi.

ŞİRKETLERİ AKRABA ÜZERİNE KURDU

104 sayfalık mütalaada örgüt elebaşı tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, ihaleleri alan şirketleri, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu ifade edildi.

KARAR ALMA YETKİSİ AKTAŞ'TA

Farklı kişilere ait birçok firma adına belediyelerle olan iş ve işlemleri sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, dosyaya konu eylemlerde tüm süreçlerde şirketler üzerinde karar alma yetkisinin Aktaş'ta olduğu belirtildi. Mütalaada örgüt üyesi firma sahibi sanıkların Aktaş'ın talimatıyla hareket ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, örgütün varlığının kabul edildiği aktarıldı.

EN ÇOK İHALE ALAN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Mütalaada, suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın belediye başkanlığı döneminde belediyede örgüte ait firmaların ihaleler konusunda neredeyse tekelleştiği anlatıldı.

“MADDİ MENFAAT KURDU”

İhalelerin örgüte ait firmalara verildiği, Akpolat'ın ihale, imar, ruhsat gibi belediye işlemleriyle elde ettiği haksız kazancı akrabaları ve arkadaşları üzerinden resmileştirmeye çalıştığına işaret edildi. Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurarak, maddi menfaat ve kurduğu, ihale sistemiyle belediyelerin ihaleleri örgüt bünyesindeki firmaların almasını sağladığı vurgulandı.

RÜŞVET ÇERÇEVESİNDE ANLAŞMA

Mütalaada, hak ediş dönemlerinde rüşvet olarak ödemelerin yapıldığı ve Aktaş'ın ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraati, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla, 26 sanığın ise "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

2 İSİMDE ETKİN PİŞMANLIK DETAYI

Ayrıca mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinden bahisle cezalandırılmaları istenmiş ise de atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi de mütalaada talep edildi.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Mütalaada istenen cezalar şöyle;

Sanık Suç Talep Edilen Ceza Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevini İade Belirtilmemiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Rüşvet 4 yıldan 12 yıla kadar hapis Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Rüşvet 4 yıldan 12 yıla kadar hapis Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Rüşvet 4 yıldan 12 yıla kadar hapis Celal Tekin (Oya Tekin'in eşi) Rüşvet 4 yıldan 12 yıla kadar hapis Esenyurt Belediye Başkanlığı Görevinden Uzaklaştırılan Ahmet Özer 2 kez İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma 6 aydan 2 yıla kadar hapis Avcılar Belediye Başkanlığı Görevinden Uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara Rüşvet 4 yıldan 12 yıla kadar hapis Avcılar Belediye Başkanlığı Görevinden Uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Kaçırılması veya Alıkonulması Beraat Aziz İhsan Aktaş Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis Baki Nugay Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis 26 Sanık Örgüte Üye Olma 2 yıldan 5 yıla kadar hapis Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Beraat Gülal Erdovan Anıl Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Beraat Gülşah Ocak Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Beraat Zafer Ozan Ay Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Beraat Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Utku Caner Çaykara Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Oya Tekin Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Celal Tekin Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Ceyhan Kayhan Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Erhan Daka Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş Özcan Zenger Tutukluluk Halinin Devamı Belirtilmemiş

