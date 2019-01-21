Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız. Nefsi ne kadar ayaklarımız altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız” dedi. AK Parti Ordu aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin bir menfaat işi olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik, işte ideal olandır. Hesabilik menfaat çetelerinin hâkim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi biliyorsunuz, kimler olabileceğini iyi biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için zaman zaman ‘benim istediğim niye yok, benim istediğimi niye almıyorsun’ ne olur bu tür şeyler olmasın. Hasbi olalım, evelallah davayı iktidara taşıyalım nefsimizi değil. Eğer nefsimizi iktidara taşıma mücadelesi verirsek yaya kalırız. Nefsi ne kadar ayaklarımız altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.

TÜNELLERE GÖMDÜK!

Konuşmasında Afrin Harekâtı’nın birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Afrin’de bütün terör örgütlerini tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus’ta, El-Bab’da, Gabar’da, Tendürek’te gömdük ve bugünlere geldik. Elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor.

AK Parti’nin eksikleri, hataları yok mu? Elbette var. Ama bizim farkımız, bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve gidermenin gayretine giriyoruz. Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz biz yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Bu milletin gücünü bilmeyenler, teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik, 31 Mart’ta bir kez daha göstereceğiz.

8 ESKİ BAŞKANLA DEVAM

Daha önce Hilmi Güler’i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan AK Parti, Akkuş, Çatalpınar, Gülyalı, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi. İki ilçeden aday çıkarmayan AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Çamaş ve İkizce’de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

MENBİÇ İÇİN HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Menbiç’teki terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK’nın uzantılarının Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı. İki lider, DEAŞ’ın kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı. Erdoğan ve Trump güvenli bölgeyle ilgili istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılmasında görüş birliğine de vardı.