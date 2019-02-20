Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker - Ebru Karatosun ANKARA

Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP, 31 Mart yerel seçimlerine 51 ilde iş birliği yaparak giriyor. Listeler dün il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilirken, daha önce 30 büyükşehirde iş birliği yapma kararı alan Cumhur İttifakı’nın 21 ilde daha genişlediği görüldü.

MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adayını geri çekti. Bu kapsamda Iğdır, Osmaniye, Kars ve Kırklareli’de AK Parti, MHP’nin adayına destek verecek. MHP ise Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Siirt, Muş Hakkâri, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Ağrı, Yalova, Şırnak ve Rize’de AK Parti adayına destek verecek. Böylelikle AK Parti ve MHP toplamda 51 ilde iş birliği yaparken; 37 ilde ise her iki parti kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılacak. Bu kapsamda AK Parti, 3 büyükşehir, 4 il ve 90 civarında ilçede MHP’nin adayını, MHP ise 27 büyükşehir, 17 il ve 400’ün üzerinde ilçede AK Parti adayını destekleyecek.

AK Parti ve MHP, sembolik ilçelerde karşılıklı jest yaptı. Bitlis’in Ahlat ilçesinde MHP aday çıkarmazken hâlen MHP’de olan Bilecik’in Söğüt ilçesinde de AK Parti aday göstermedi.

AK Parti’nin aday çıkardığı iller: Ağrı, Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Bilecik, Bitlis, Edirne, Çanakkale, Giresun, Hakkâri, Muş, Rize, Sinop, Siirt, Şırnak, Yalova, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van,

MHP’nin aday çıkardığı iller: Adana, Mersin, Manisa, Kars, Kırklareli, Iğdır, Osmaniye.

İttifakın genişleyeceği haberini ilk olarak gazetemiz duyurmuştu. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, ittifakın 51 ile genişleyeceğini söylemişti.