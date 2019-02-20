Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ABD'ye gidiyor
20.02.2019 - 18:39 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Etiketler : Bakan Akar,
605948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/605948.aspx
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