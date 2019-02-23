Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 Şubat’taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği “çöpten yiyecek toplayan kadın”ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıktı. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, CHP liderinden davacı olduğunu söyledi. Demir “Çevredeki iş yerlerinden yiyecekler çöpe atılıyor. Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Ben muhtaç değilim. Dört katlı binam var. Allah’a şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip ‘Aç mısın?’ diye sorsaydı. Kılıçdaroğlu’na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.

TAZMİNATLA BARINAK YAPTIRACAĞIM

“Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? diye soran Demir “Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu’ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım” diye konuştu. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aysun Demir’in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise müvekkilesinin iki gündür büyük bir üzüntü yaşadığına değinerek “Kendisinden izinsiz çekilen fotoğrafı servis edilip üzerine bir hikâye yazıldı. Bununla ilgili fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildi” dedi.

O BUNU HEP YAPIYOR

İNTİHAR YALANI: Kılıçdaroğlu Adana’da bir kadının yoksulluktan intihar ettiğini söyledi. İki çocuk annesi kadının bunalıma girdiği için canına kıydığı ortaya çıktı. Kadının annesi “Kızım yoksulluktan ölmedi, babasından miras 80 bin lirayı kocası hayat kadınlarıyla harcadı, parayı çetelere kaptırdı. Kızımı dövüyordu. Emine bunalımdan intihar etti. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor” dedi.

ALTIN KLOZET SKANDALI: CHP lideri, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde altın klozet olduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı kapıları açtı. Klozet yalanı ortaya çıktı.

8 HESAP: Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve yakınlarının İsviçre’de 8 ayrı hesabı olduğunu söyledi. CHP lideri grup toplantısında bir takım belgeler gösterdi. Ancak iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. CHP lideri tazminata mahkûm oldu.

TÜRGEV: Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bakırköy 46 projesinin imar planının çıkarılması karşılığında TÜRGEV Vakfına Ataşehir’de 20 dönümlük arsa verildi’ iddiasında bulundu. Ancak Ağaoğlu Şirketler Grubu, bu tür bir pazarlığın söz konusu olmadığını açıkladı.