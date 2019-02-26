Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Mahallî seçimlerde yapılan ittifaklar, siyasi partilerin 31 Mart’ta alacakları oy oranlarının hesabını da etkileyecek. Milletvekili seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapan partiler oy pusulasında ayrı ayrı yer almayacakları için, bu seçimlerde hangi partinin ne kadar oy aldığının hesabı da yapılamayacak. Sadece ittifakın adayı ve belediye meclis üyeliklerine verilen oylardan yola çıkarak siyasi partiler tahmini bir hesap yapabilecek. Mesela, MHP’nin seçime girmeyerek AK Parti’nin adayını destekleyeceği İstanbul’da verilen oyların tamamı AK Parti hanesine yazılacak. Aynı şey AK Parti ve diğer partiler açısından da geçerli olacak. Cumhur İttifakı’nın tek adayla girdiği 51 şehirde, millet ittifakının da 49 şehirde alacağı oyların partiler arasındaki dağılımı söz konusu olmayacak. Seçim sonuçları da siyasi partilerin kazandığı veya kaybettiği belediye başkanlıkları üzerinden değerlendirilecek.

Bu seçimlerde ilk defa dört ayrı pusula tek zarfa konulacak. Seçmen sandık başına gittiğine, daha önce ayrı ayrı zarflarda kullandığı belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık pusulalarını artık tek zarf içine koyup sandığa atacak. 31 Mart’taki mahallî seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da her il ve ilçe için farklılık gösterecek. İttifak yapılan yerlerde, pusulalarda sadece seçime katılan partilerin ve adaylarının isimleri olacak. Hem belediye başkanı, hem de belediye meclis üyeliğinde ittifak varsa seçime katılmayan partinin ismi pusulada yer almayacak. YSK tarafından daha önce çekilen kuraya göre, o bölgede seçime girmeyen partinin ismi aradan çıkarılarak pusula basılacak. Bu sebeple oy pusulaları bütün Türkiye’de standart olmayacak, her il veya ilçenin pusulası diğerlerine göre farklı basılacak.