Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir'de düzenlenen "Geniş Katılımlı Sektör Toplantısı"nda üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki programda konuşan Pakdemirli, dünyada gıda ihtiyacının her geçen gün arttığını, 25 yıl sonra bugüne kıyasla yüzde 50 daha çok gıdaya ihtiyaç olacağını, bu kapsamda Türkiye'de de üretimi artırmak için çalışma yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin tarımsal alanda önemli başarılar ortaya koyduğunu dile getiren Pakdemirli, bitkisel üretimden, küçük ve büyükbaş hayvan varlığına kadar tarımın bir çok alanında son yıllarda gelişme kaydedildiğini ifade etti.

AK Parti hükümeti döneminde üreticiye sağlanan desteklerin de arttığına işaret eden Pakdemirli, 2002 yılında 1 milyar 900 milyon lira olan desteklemenin günümüzde 16 milyar liraya kadar yükseldiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Devlet elinden gelen gayret ve desteği ortaya koymuştur. Desteklerimiz 2002 yılında 1 milyar 900 milyon lirayken 16 milyar liraya gelmiş, bitkisel üretim de bunun karşılığında 98 milyon tondan 120 milyon tona çıkmıştır. Büyükbaş hayvan adeti 9 milyon 900 binden 17 milyona, küçükbaş adedi de 32 milyondan 45 milyona yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarım çok önemli. Önümüzdeki 25 yıl içine dünyanın gıda ihtiyacı yüzde 50 oranında artacak. Yani yüzde 50 daha çok gıda üretebilmemiz lazım. Bunun için de akılcı ve düzgün planlama yapılacak. Bu anlamda 20-25 yıl içinde gıda üretimimizi artıramazsak, ithal eden ülke haline gelebiliriz. Tarım, günlük siyasette çok konuşulan bir konu. Bugün aslında Türkiye'nin bir başarısı var. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Türkiye, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da yedinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında ise Fransa'dan sonra ikinci sıradadır. Balık ürünlerinde 1 milyar dolar, tavuk ürünlerinde de 400 milyon dolar ihracatımız var. Henüz etle ilgili ihracat yapacak durumda değiliz ama 2022 yılından itibaren inşallah ihraç edecek duruma geliriz. Ayrıca, Nevşehir'in de içinde bulunduğu 42 ilimizde 300 milyar liralık Kırsal Kalkınma Hibe Desteği'ni açıkladık. Bu pakette hayvancılık ve işleme-pazarlama sektöründe destek vereceğiz. Yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği vereceğiz. Başvurular hayvancılıkta 17 Mayıs, işleme ve pazarlamada ise 24 Mayıs'ta bitecek."

Bakan Pakdemirli, daha sonra Derinkuyu ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Bülent Aksoy'un seçim irtibat ofisinin açılışını yaptı.