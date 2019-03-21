Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkeler nezdinde güçlü, itibarlı bir yeri var. Yeterli mi, yeterli değil, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Kurulacak olan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin daha etkili bir pozisyona sahip olması gerekiyor." dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret eden Şentop, ardından Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tesislerinde STK temsilcileriyle toplantıya katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihinin en önemli hükümet sistemini içeren Anayasa değişikliğini yaptıklarını ve metnin büyük bir bölümünü kendisinin kaleme aldığını anlattı.

"Sadece Anayasa değişikliği yaparak bir sistem değişikliğini sağlamıyorsunuz." diyen Şentop, "Bu tabii ki zorunlu, fakat sistem değişikliğinin tam manasıyla bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için Anayasa değişikliği yetmiyor, kanun değişikliği de yetmiyor. Bu süreç içerisinde sistemi yerleştirmek için ayrı bir gayret sarf etmek lazım. Bu bakımdan önemli zor bir dönem. Zorluğun bir kısmı buradan kaynaklanıyor. " diye konuştu.

"Türkiye'nin güçlü olması lazım"



Şentop, yeni bir dünya kurulduğunu ve meselelerinin Türkiye'nin bu yeni dünyada etkili aktör olarak yer alması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye başta ekonomik olmak üzere dünyada itibarlı ve bir hayli güçlü noktaya geldi. 1980'lerden itibaren hesaplayacak olursak Tekirdağ'ın bugün ihracatı 1,5 milyar doların üzerinde. 1980'lerde Türkiye'nin toplam ihracatı 2,9 milyar dolar. O zaman kapalı bir ekonomimiz vardı, döviz almak mümkün değildi. Yurt dışına çıkacağınız zaman sınırlı miktarda döviz alabiliyordunuz. Rahmetli Özal döneminde yapılan ekonomik hamlelerle Türkiye'nin dünyaya entegrasyonuyla beraber 90'ların başlarında 12 milyar dolara kadar çıktı ihracatımız. Daha sonra 2002 yılında ihracatımız 32 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi 170 milyar doların üzerinde."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mesafe aldığını dile getiren Şentop, tüm dünyada hatırı sayılır bir ülke haline geldiğimize dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkeler nezdinde güçlü, itibarlı bir yeri var. Yeterli mi yeterli değil, bizim önümüzdeki dönemde Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çok daha güçlü hale getirmemiz lazım. Kurulacak olan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin daha etkili bir pozisyona sahip olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok mesafeler aldık ama bu yeterli değil. Bölgemiz bu bakımdan çok önemli bir merkez, dinamosu Türkiye'nin. Toplam olarak baktığımızda İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu bölge Trakya bölgesi. Çok nadir olarak bir araya gelebilecek bir potansiyele sahibiz. Bir tarım bölgesi doğru ama çok önemli bir turizm bölgesi aslında.

Ulaştırma imkanları bakımından demi, kara, hava ve deniz yollarının bir arada bulunduğu nadir yerlerden birisi Türkiye'de. Bunun dışında su kaynakları itibarıyla Avrupa'ya yakınlığının vermiş olduğu başka bir potansiyelle bölgemiz, Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden birisi."

Programda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cebelli, Şentop'a hediye takdim etti.