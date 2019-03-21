Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, kendisine  sert konuştuğu iddiasıyla tepki gösterildiğini, terör örgütlerine sırtını  dayadığını söyleyen bir kadına karşı yumuşak konuşulamayacağını belirterek, “Bu  ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, tarihimizin bize emanet ettiği bütün  miraslara, geleceğimize, huzurumuza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz." diye  konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında 2017 ve 2018'de 3 bin 333  teröristi etkisiz hale getirdiklerini, artık dağlarda kuş uçurtmadıklarını, Doğu  ve Güneydoğu kentlerine huzur geldiğini, bu bölgelerin makus talihini yendiğini  ifade etti.

"Doğu ve Güneydoğu'daki 13-14 yaşındaki kızlarımızı analarının  kucağından alıp dağa getirip o hayvan Murat Karayılan'a, hayvan Cemil Bayık'a  masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil  getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" diyen Soylu, PKK'yı Meclise taşıyanların  şu aralar yeni bir oyun sergilediğini anlattı.

Türkiye'nin gelecek  4,5 yıllık seçimsiz dönemde güçlü adım atmasını  engellemek için tezgahların kurulduğunu, Millet İttifakı ve Saadet Partisi  listelerinde "299 HDP ve PKK ile iltisaklı adayın" bulunduğunu vurgulayan Soylu,  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kendisine "laf attığını"  kaydetti.

Soylu, şunları belirtti:

"Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz. Ahlaksız ben miyim, PKK'lı iki  tane milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüşü satmaya çalışan  sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Erbakan niçin Milli Görüş verdi ismini? Milli  olduğu için, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK  ile pazarlık yapıyorsunuz, PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz."

"İKİ TANE KOLTUK İÇİN PKK'YA YAMULDULAR"   

Kurulan tezgahı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin canlı yayında  açıkladığını, Türkiye'nin doğusu ve batısında diğer partilerle nasıl oy paylaşımı  yapıldığının açık olduğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor  ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' 'Kürdistan neresi, var mı öyle bir yer?  Zehirli dilleriyle her şeyi zehirlemeye çalışıyorlar. Suratında meymenet olmayan  adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla  seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin.' Bana cevap  vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın  temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular.

 Buradan Saadet Partisi Genel Başkanına söylüyorum. 74 tane HDP'li,  PKK'lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var, PKK'ya haraç  toplayanlar var, PKK'ya milislik, kuryelik yapanlar var. İçerisinde PKK'nın  yıllarca propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Karamollaoğlu, sen  onların hiçbirisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana  listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın,  hepsinin kardeşlerini listeye yazdın, bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı, CHP  yaptı."

SOYLU: "3 VATANDAŞ GELDİ İHBAR ETTİ"

Bakan Soylu, HDP Adana il binasına  düzenlenen operasyona ilişkin, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme  kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik  oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve  paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar.  Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi. 

  Soylu, depremden etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından Çivril  ilçesinde halka hitap etti. Soylu, kahraman Mehmetçik'in Türkiye için dağlarda  adım adım gezdiğini, 6 aylık çocuğunun kokusunu almadan vatanı için şehit olmaya  gittiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu, hırsızlıkla mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini,  Türkiye'de evden hırsızlıkların yüzde 35 düştüğünü, dünyanın en güvenli  şehirlerini oluşturduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Ekrem Dumanlı denilen bir hayvan FETÖ'nün temsilcisiydi. Çıktı diyor  ki 'Bu hükümet gidecek, ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını.' 15 Temmuz  saat 12.00'de hanginiz bunların darbe yapacağını biliyordu? 7 Haziran'da HDP  yüzde 13 oy aldı, ne istiyorsunuz, belanızı mı istiyorsunuz? Dertleri oy değil.  Bunların hiçbirinin kendi inisiyatifi yoktur. Amerika gelir, generalleri talimat  verir, Avrupa gelir talimat verir ve bunlar da Kandil'den de buradaki robotlarına  talimat verir. 'Şöyle yapacaksınız, yakacaksınız, yıkacaksınız.' diye."

Kendisinin bir itfaiyeci değil İçişleri Bakanı olduğunu, olaylar  olduktan sonra söndürmekle görevli olmadığını, olaylar olmadan önce neyin nasıl  olacağını, nasıl tedbir alınması gerektiğini, ülkenin başına bela gelmeden ne  yapılacağını düşünmesi gereken insanlardan biri olduğunu dile getiren Soylu,  "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memlekette  bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız."  diye konuştu.

 "SÖZLEŞMENİN ALTINDA KİMİN İMZASI VAR" 

Türkiye'nin her tarafına fitne tohumu ekmek isteyenler bulunduğuna  dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

  "Bu sözleşmeyi kimle yaptınız, bu milletle mi yaptınız, bu sözleşmenin  altında kimin imzası var, kimin imzasının olduğu belli. FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet  Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral  Akşener'in imzası var, yok desinler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  imzası var. Biz bir tek şey için mücadele ediyoruz, gelecek nesillere sizin  çektiklerini çektirmemek için alabileceğimiz riskin tamamını alıyoruz. Irak'ın  kuzeyindeyiz, Suriye'deyiz. Neden, önümüzdeki 4,5 yıl var Türkiye'nin ekonomide  gürül gürül adım atabilmesini temin edebilmek, yerli ve milli üretmek, terörü  tasfiye edebilmek için."

Soylu, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve güvenlik için güçlü, zengin,  kudretli olmak zorunda olduğunu vurgulayarak "Onun için çıldırıyorlar, yerli ve  milli ürettik mi, Türkiye'ye şehir hastaneleri yaptık mı çıldırıyorlar. Bu 4,5  yılda Allah'ınızı severseniz bunları daha da çıldırtalım." dedi.

Bakan Soylu, 2009 ve 2014'te MHP ile ittifak yapmadıklarını, şimdi  beka için bir araya geldiklerini vurguladı.

 ADANA'DAKİ OPERASYON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen  operasyona ilişkin olarak da "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar,  çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o  kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele  geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde  başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

İnsansız hava araçları için bir yazılım yaptıklarını kaydeden Soylu,  "Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.