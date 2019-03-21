Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine sert konuştuğu iddiasıyla tepki gösterildiğini, terör örgütlerine sırtını dayadığını söyleyen bir kadına karşı yumuşak konuşulamayacağını belirterek, “Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, tarihimizin bize emanet ettiği bütün miraslara, geleceğimize, huzurumuza kim musallat olursa kafasını ezeceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında 2017 ve 2018'de 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini, artık dağlarda kuş uçurtmadıklarını, Doğu ve Güneydoğu kentlerine huzur geldiğini, bu bölgelerin makus talihini yendiğini ifade etti.

"Doğu ve Güneydoğu'daki 13-14 yaşındaki kızlarımızı analarının kucağından alıp dağa getirip o hayvan Murat Karayılan'a, hayvan Cemil Bayık'a masa mezesi yapıp tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun" diyen Soylu, PKK'yı Meclise taşıyanların şu aralar yeni bir oyun sergilediğini anlattı.

Türkiye'nin gelecek 4,5 yıllık seçimsiz dönemde güçlü adım atmasını engellemek için tezgahların kurulduğunu, Millet İttifakı ve Saadet Partisi listelerinde "299 HDP ve PKK ile iltisaklı adayın" bulunduğunu vurgulayan Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kendisine "laf attığını" kaydetti.

Soylu, şunları belirtti:

"Ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz. Ahlaksız ben miyim, PKK'lı iki tane milletvekilini TBMM'ye sokacağım diye PKK'ya Milli Görüşü satmaya çalışan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Erbakan niçin Milli Görüş verdi ismini? Milli olduğu için, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz, PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz."

"İKİ TANE KOLTUK İÇİN PKK'YA YAMULDULAR"

Kurulan tezgahı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin canlı yayında açıkladığını, Türkiye'nin doğusu ve batısında diğer partilerle nasıl oy paylaşımı yapıldığının açık olduğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' 'Kürdistan neresi, var mı öyle bir yer? Zehirli dilleriyle her şeyi zehirlemeye çalışıyorlar. Suratında meymenet olmayan adam geçen gün canlı yayında konuştu, 'Ey İmamoğlu bizim oylarımızla seçileceksin, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksin.' Bana cevap vermesinler, ikide bir cevap yetiştirmesinler. Yürekleri yetiyorsa PKK'nın temsilcilerine cevap versinler. İki tane koltuk için PKK'ya yamuldular.

Buradan Saadet Partisi Genel Başkanına söylüyorum. 74 tane HDP'li, PKK'lıyı listelerine koydunuz. İçinde PKK'dan tutuklu olanlar var, PKK'ya haraç toplayanlar var, PKK'ya milislik, kuryelik yapanlar var. İçerisinde PKK'nın yıllarca propagandasını yaptığı için gözaltına alınanlar var. Karamollaoğlu, sen onların hiçbirisini tanımıyorsun. Senin öyle bir kabiliyetin de yok zaten. Sana listeyi Kandil verdi. Dağda olanların babalarını, kardeşlerini listeye yazdın, hepsinin kardeşlerini listeye yazdın, bu ülkede aynısını İYİ Parti yaptı, CHP yaptı."

SOYLU: "3 VATANDAŞ GELDİ İHBAR ETTİ"

Bakan Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyona ilişkin, "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

Soylu, depremden etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından Çivril ilçesinde halka hitap etti. Soylu, kahraman Mehmetçik'in Türkiye için dağlarda adım adım gezdiğini, 6 aylık çocuğunun kokusunu almadan vatanı için şehit olmaya gittiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu, hırsızlıkla mücadeleyi başarıyla sürdürdüklerini, Türkiye'de evden hırsızlıkların yüzde 35 düştüğünü, dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Ekrem Dumanlı denilen bir hayvan FETÖ'nün temsilcisiydi. Çıktı diyor ki 'Bu hükümet gidecek, ne beka meselesi, göreceksiniz ne olacağını.' 15 Temmuz saat 12.00'de hanginiz bunların darbe yapacağını biliyordu? 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı, ne istiyorsunuz, belanızı mı istiyorsunuz? Dertleri oy değil. Bunların hiçbirinin kendi inisiyatifi yoktur. Amerika gelir, generalleri talimat verir, Avrupa gelir talimat verir ve bunlar da Kandil'den de buradaki robotlarına talimat verir. 'Şöyle yapacaksınız, yakacaksınız, yıkacaksınız.' diye."

Kendisinin bir itfaiyeci değil İçişleri Bakanı olduğunu, olaylar olduktan sonra söndürmekle görevli olmadığını, olaylar olmadan önce neyin nasıl olacağını, nasıl tedbir alınması gerektiğini, ülkenin başına bela gelmeden ne yapılacağını düşünmesi gereken insanlardan biri olduğunu dile getiren Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memlekette bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız." diye konuştu.

"SÖZLEŞMENİN ALTINDA KİMİN İMZASI VAR"

Türkiye'nin her tarafına fitne tohumu ekmek isteyenler bulunduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu sözleşmeyi kimle yaptınız, bu milletle mi yaptınız, bu sözleşmenin altında kimin imzası var, kimin imzasının olduğu belli. FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var, yok desinler... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Biz bir tek şey için mücadele ediyoruz, gelecek nesillere sizin çektiklerini çektirmemek için alabileceğimiz riskin tamamını alıyoruz. Irak'ın kuzeyindeyiz, Suriye'deyiz. Neden, önümüzdeki 4,5 yıl var Türkiye'nin ekonomide gürül gürül adım atabilmesini temin edebilmek, yerli ve milli üretmek, terörü tasfiye edebilmek için."

Soylu, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve güvenlik için güçlü, zengin, kudretli olmak zorunda olduğunu vurgulayarak "Onun için çıldırıyorlar, yerli ve milli ürettik mi, Türkiye'ye şehir hastaneleri yaptık mı çıldırıyorlar. Bu 4,5 yılda Allah'ınızı severseniz bunları daha da çıldırtalım." dedi.

Bakan Soylu, 2009 ve 2014'te MHP ile ittifak yapmadıklarını, şimdi beka için bir araya geldiklerini vurguladı.

ADANA'DAKİ OPERASYON

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Adana il binasına düzenlenen operasyona ilişkin olarak da "HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik." dedi.

İnsansız hava araçları için bir yazılım yaptıklarını kaydeden Soylu, "Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.