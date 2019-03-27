İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Son günlerde döviz kuru üzerinden yine  birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları  hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini  yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.

- Suriye'den terör koridorunu ortadan kaldırmaya kararlıyız, milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya kararlıyız, Cudi'de Tendürek'te Gabar'da bunları inlerine gömdük.

- Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz,  F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz  kovalayacağız.

- Sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletin kafasını karıştırma taktiğidir.

- İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur, önemli olan bunları düzeltmektir.

- AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade  karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene  binemez.

- Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı  mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münezzeh olan sadece ve sadece Rabbimizdir.  İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi  niyetle bunları düzeltme, bu iradeyi ortaya koymaktır.

- 16 Nisan Halk Oylaması'nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları  devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya  yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim  varsa hepsini de biz üzeceğiz.