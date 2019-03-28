Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak, bütün seçmenler oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak, önce belediye başkanlığına ait pusulalar sayılacak.

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmen 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Sırasıyla sayılacak pusulalar



Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek



298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatlerinde radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.