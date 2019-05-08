Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul’da seçimleri yenileme kararı almasının ardından düğmeye bastı. Cumartesi günü İstanbul’a giderek 23 Haziran çalışmalarına başlayacak olan Bahçeli, teşkilatla bir araya gelerek seçim stratejisini anlatacak.

Bahçeli, YSK’nın kararının ardından hızla Başkanlık Divanı’nı topladı. Altı başlıkla kararı değerlendiren Bahçeli, kurmaylarına da İstanbul seçimlerine odaklanmaları gerektiğini vurguladı. MHP lideri Bahçeli, Divan toplantısında İstanbul milletvekilleri ve MYK üyelerinin İstanbul’a giderek seçim çalışmalarına başlaması talimatını verdi.

15 İL BAŞKANINI ÇAĞIRDI

23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçim için bu sefer farklı bir strateji izleyen Bahçeli, 80 ilin il başkanlarını peyderpey Genel Merkez’e çağıracak. Bu kapsamda ilk aşamada yarın 250 binin üzerinde nüfusa sahip ve İstanbul’da çok sayıda hemşehrisi olan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzurum, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin’den oluşan 15 ilin başkanıyla görüşecek olan Bahçeli, seçim çalışmalarına katılmalarını isteyecek.

Bahçeli’nin talimatı üzerine il başkanları bölgenin ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul’daki hemşehrileriyle buluşacak. Öncelikli olarak da hemşehri dernekleri ve kahvehanelerde görüşmeler yapılacak. Kanaat önderleri, hemşehri gruplarının içindeki etkili isimlerle özel görüşmeler yapılacak.

TEŞKİLATLAR TEYAKKUZDA

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul’da hemşehri derneklerinin sayısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Yalçın “İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde MHP’nin İstanbul dışındaki 80 il teşkilatlarının hepsi teyakkuz hâlinde olacak. Hemşehrilik profili esas alınarak farklı seçim çalışmaları yapılacak. Dolayısıyla Türkiye’de bulunan teşkilatların tamamı yönünü ve yüzünü İstanbul’a çevirecek. Anadolu’yu siyaseten İstanbul’a taşıyacağız” dedi.