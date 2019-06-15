Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin S-400 havasavunma sistemini almaya kara verdiğini, imzaları attığını, parasının bir kısmını ödediğini, bir kısmının da krediye bağlandığını belirten Çavuşoğlu “Her şey bitti, şimdi tamamen teslim süresiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye bunlar gelecek” dedi.

“Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız” mesajı veren Çavuşoğlu, Türkiye’nin, yaptırımlarla karşılaşması durumunda nasıl bir tutum alacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: ABD bu anlayıştan vazgeçmeli. Bu tutumdan AB de rahatsız. Bir ülkeye yönelik hamlede bulunursanız, olumsuz bir adım atarsanız o ülkenin de size vereceği karşılığı vardır. Biz bunu tercih etmeyiz ama ABD bize yönelik menfi adımlar atarsa CAATSA ile ilgili bizim de buna karşı atacağımız adımlar vardır. Zaten bunun çalışmalarını Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapıyoruz. Yeri geldiği zaman bunları da açıklarız. Yani “ABD bu kararları aldı, biz sessiz sedasız oturalım, ağzımızı kapatalım, ABD ne derse olur” gibi bir anlayış yok artık. Bize yönelik bir olumsuz davranış veya bir adım olursa bunun karşılığını mutlaka vereceğiz.