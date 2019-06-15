Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin, konuşmasından satır başlıkları;

''İstanbul hem bir Türk ve İslam şehri, hem bir dünya markasıdır. Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağı, neticesinin nasıl şekilleneceğidir.

İstanbul denildi mi milli hafızalarda muzaffer anılar canlanır, buna karşılık haçlı emellerin uykuları kaçar.

31 Mart mahal idari seçimlerinden birkaç gün sonra yeni bir sistem önermiştim. demiştim ki, 30 büyükşehir belediye başkanı seçilsin, seçilenler de alt belediyeleri doğrudan belirlesin. Kendi içinde son derece tutarlı bu teklifimle birlikte, büyükşehir belediye başkanı ve meclis tablosu arasında bariz bir tutarlılık ve uyum sağlanmış olacaktır.

İstanbul'da 25 ilçede Cumhur İttifakı seçimi kazanmış, aday gösterilen değerli arkadaşlarımız belediye başkanı seçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı seçiminde haksız ve hukuksuz şekilde de olsa önünün kesilmesi tartışmasız demokrasi açığıdır. İlçelerde yeşeren iradenin büyükşehire aynen yansımaması pek çok soruna davetiye çıkaracaktır.

Bunlardan birisi, büyükşehir başkanı ile belediye meclisindeki anormal farklılıktır. Yani CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı seçilmiş olsaydı bile İstanbul'da nasıl çalışacak? İstanbul'u kardeşlerimize, verimli, etkin şekilde nasıl hizmet edecekti?