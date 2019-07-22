Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

KARAMAN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart mahallî seçimlerinin ardından göreve gelen belediye başkanlarına yönelik, 3T adını verdiği “teşekkür, takdir ve tebrik” konulu ziyaretleri kapsamında dün Karaman’a gitti. Belediye önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi millî bekamıza yönelik saldırıların engellenebilmesi, ülkemizin içine girdiği karanlık tünel ve çok sarsıntılı türbülanstan çıkabilmesi için inşa ve ihya edilmiştir. Yeni sistem macera değil, mecburiyettir. Türkiye’nin karşısında saf saf dizilen karanlık çevrelerin koro hâlinde ve ağız birliği içinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni karalamaları boşuna değildir. Gezi kalkışmasını provoke eden failler, 6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenler yeni sistemden şikâyetçidir. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişiminin içinde ve etrafında olanlar, siyasi arka planını oluşturanlar yeni hükümet sisteminden memnuniyetsizdir.

MİLLET SENARYOLARI YIRTIP ATTI

Ülkemizi iç sorunlarla meşgul edip stratejik hedeflerine ulaşmak isteyen muhasım ülkelere karşı milli birlik ve dayanışma ruhunun karşı gelmesi, statükonun sorgulanması, böyle gelse de böyle gitmeyeceğinin ortaya çıkması güç merkezlerinin fay hatlarını çatlatmıştır. Dünyada kansız ve kazasız, üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgal edilme tehlikesinin kıyısındayken bir anda Yenikapı dirilişiyle basiret ve dirayetini gösteren Türk milleti emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş, senaryolarını yırtıp atmıştır. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, önü alınan değil ön alan bir ülke olma konusunda ısrar ve duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. Tuzakların, tertiplerin, tezgâhların sebebi işte budur.

MİLLETİN EKMEĞİNİ YEMELERİ HARAM

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin 15 Temmuz’da yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik müeyyide kararı almasına alçakça tepkisiz kalanlar yabancıların taşeronudur. Meclis’te grubu bulunan partilerin müştereken hazırladıkları ortak metne imza atamayan, katılma gereği duymayan siyasi bölücülerin bu milletin suyunu içip ekmeğini yemesi züldür, haramdır. HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi müeyyidelerle durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Bu HDP, MHP’yi ele geçiremeyince arka bahçesinden kaçıp giden İP’çileri Meclis’e sokan bölücü ve yıkıcı odaktır.

TÜRKİYE’Yİ ASLA YIKAMAYACAKLAR

Günlük siyasi kaygıları artık bir kenara bırakmak lazımdır. Nefsin esaretinden kurtulmak, egoların, bencilliğin, ben merkezli eğilimlerin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Üreterek gelişeceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz, büyüdükçe zenginleşip, sosyal ve ekonomik engelleri Allah’ın izniyle birer birer aşacağız. Terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, terörü lanetliyor, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu vatanı bölemeyecekler. Türkiye’yi asla yıkamayacaklar.”

Müeyyideler, savaş uçaklarının yapılmasına gerekçe olacak

MHP Genel Başkanı Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması sebebiyle Türkiye’ye müeyyide uygulanmak istenmesine tepki göstererek şunları söyledi: Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD’nin F-35 projesinden Türkiye’yi çıkarma hatası Allah’ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye’nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk’ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır.