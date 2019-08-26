Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli özetle şunları kaydetti:

∂ Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Unutulmasın ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez.

∂ Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki millî şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, millî bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır.

∂ Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız.

∂ Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız.

∂ Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, ne tarihe ne de engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. Türk milletinin en büyük gücü şehitlik ve gaziliğe verdiği değer, bundan mülhem tavizsiz mücadele ruhudur.