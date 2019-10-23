Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

Dekolonizasyonu, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği desteklemek için kurulan Bağlantısızlar Hareketinin (NAM), Filistin halkının özgürlük ve kendi kaderini tayin etmek için verdiği meşru mücadeleyi desteklediğini belirten Çavuşoğlu, Filistin davasının tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, NAM'ın Filistin'e yönelik desteğinin devam etmesinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, sahadaki son gelişmelerin adil ve kalıcı bir çözüm için fazla umut vermediğini dile getirdi.

İsrail'in işgali ve yayılmacı politikalarının devam ettiğini, Netanyahu'nun seçim kampanyası sırasındaki son açıklamalarının, İsrail'in ırkçı bir "Apartheid devlet"e dönüşmesine yönelik vizyonu tekrar teyit ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Filistinlilerin evlerinin yıkılması, keyfi tutuklamaların, yerleşimcilerin düzenli saldırılarının ve hareket kısıtlamalarının işgal edilen bölgelerde günlük uygulamalar haline geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Filistin halkının sürekli olağanüstü hal içerisinde yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, barış planını ortaya koymaya hazırlanırken, 1967 sınırlarını temel alarak Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, İsrail ile yan yana barış içerisinde yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devletine yönelik ihtiyacın altını çiziyorum. Bu, son 7 yılda kabul edilen ilgili BM kararlarıyla tutarlıdır. Söz konusu belirlenmiş parametreleri değiştiren herhangi bir girişim, yalnızca çatışmayı derinleştirecektir. Filistin halkını desteklemek için uluslararası toplum, İsrail'in iki devletli çözümü zayıflatma girişimlerine karşı hareket etmelidir."

"İsrail üzerinde zararlı eylemden kaçınması yönünde baskı yapmalıyız"



NAM üyelerinin, uluslararası topluluğun İsrail'in uluslararası hukuka uymasını talep etmesi için liderlik etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Yeni yasa dışı yerleşim kararları, Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesi, Kudüs'ün yasal ve tarihi durumunu yıpratma girişimleri de dahil olmak üzere İsrail üzerinde, daha fazla zararlı eylemden kaçınması yönünde baskı yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, başka bir önemli adımın Filistin devletinin gerçeklik kazanması olduğuna değinerek, "Filistin devletinin uluslararası toplumun tamamı tarafından tanınması kalıcı barış sağlanması için bir zorunluluktur. Filistin devletini tanımayan bütün üyeleri bunu yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

"UNRWA'ya 2019 için 10 milyon dolar aktardık"



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 1949'da kurulmasından bu yana, milyonlarca Filistinli mülteciye başarıyla temel hizmetlerin sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Devam eden sıkıntılara rağmen UNRWA, sürekli politik ve finansal desteğimizi hak ediyor. UNRWA'nın mevcut kapsamındaki görevinin, kasımdaki BM Genel Kurulu'nda 3 yıllık dönem için yenilenmesi önemlidir. 5,4 milyon mülteciyi temel haklarından mahrum bırakamayız.

UNRWA'nın 2019 için 1,2 milyar dolarlık katkı hedefine ulaşması da önemlidir. Bu anlayışla, 2019 için UNRWA'ya, söz verdiğimiz gibi, 10 milyon dolar aktardık. Türkiye, Gazze'deki Filistinlilerin durumunu hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Venezüela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Küba, Malezya, Mısır, Senegal, Sri Lanka, Zambiya ve Zimbabve gibi ülkelerden yetkililer de katıldı.