Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Son yıllarda, Suriye’de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütü PKK’nın kolu olan YPG’nin de bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır” denilen açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:

Barış Pınarı Harekâtı’mızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ’ın Suriye’de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık. Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir. Buna rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemektedir.

Bu tavır, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten ABD’nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır.

Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Türkiye, PKK ve DEAŞ’la olduğu gibi, PYD ve FETÖ başta olmak üzere, diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir.

"ABD ZİYARETİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu, özetle şunları söyledi:

∂ (Barış Pınarı Harekâtı): Terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam ediyor. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

∂ (13 Kasım’daki Trump-Erdoğan görüşmesi): Bu talep bizden gelmedi. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Amacımız Washington’a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir.

∂ (YPG’nin Tel Tamir’deki saldırıları): Burası YPG’nin kontrolünde. Ancak buradan bize ve SMO’ya yönelik atışlarını tespit ettik.