Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAĞRI ERHAN

WASHINGTON

Tarihî Washington ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Doland Trump’a “Kongre’ye hitap edeyim. Terör örgütlerini anlatayam” dediğini söyledi. Trump’ı samimi, olumlu ve yapıcı bulduğunu ifade eden Erdoğan “Ziyaretimizin genel manada olumlu geçtiğini söyleyebilirim” dedi. Cumhurbaşkanı “Patriotları almaya hazır olduğumuzu Trump’a söyledim. F35 programının müşterisi değil ortağı olduğumuzu hatırlattım. ‘Patriotları alırken S-400’ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz’ dedim” şeklinde konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

CIA BELGELERİNİ GÖSTERDİK

CIA, Ferit Abdi Şahin’in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de “Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz” dedik.

FETÖ MESELESİ

Beş senatöre ve kendisine (Trump) bu konuyu izah ettim. Zaten basın toplantısında da bütün dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an itibarıyla hâlâ bizim beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok.

SENATÖRLERİ KİM ÇAĞIRDI?

Senatörlerin toplantıya gelmesi teklifini Trump kendisi yaptı. Onları benim ikna etmemi ve dolayısıyla kendisi de rahatlamak istedi. Fakat işin enteresan yanı şu; ben dedim ki “Sayın Başkan uygun bulursanız ben Kongre’ye hitap edeyim. Kongrede bunu bir konuşalım ki işin aslı nedir, bunu bizzat bizden duysunlar, görsünler. Böyle çok daha isabetli olur.” Sayın Trump “Bu işi geniş bir basın toplantısı ile yapalım. Soru cevaplarla ulaşmak istediğimiz yere ulaşırız. Şimdilik Senato’dan bir grubu alalım. Onlarla konuşmamızda fayda var” dedi. Buraya öyle geldik.

GÜVENLİ BÖLGE

“Gelin şimdi şu güvenli bölgeyi halledelim” dedik. Trump buna yanaştı “Avrupa ülkelerine de söyledim” dedi. Allah nasip ederse 3-4 Aralık NATO Liderler Toplantısı’nda güvenli bölge konusunu gündeme getireceğim. Bakalım NATO ülkelerinin tavrı ne olacak.

ONLARI KURTARALIM

Trump “Bunları (mültecileri) vatandaş olarak alamaz mısınız?” dedi. Dedik ki “Biz zaten şu anda seçici olarak alıyoruz, vatandaş yapıyoruz. Fakat çok zor durumda olup kötü şartlarda yaşayanlar var. Biz istiyoruz ki, bunları kurtaralım, kendi topraklarında çok daha huzur içinde yaşama imkânı bulsunlar. Trump “Ben Avrupa ülkelerine gerekli çağrıyı yaptım” diyor. Kendisi “Biz şu kadar veririz” demedi ama ben zorlayacağım.

KILIÇDAROĞLU'NA HABER VEREYİM: MEKTUP İADE EDİLDİ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın 9 Ekim tarihinde gönderdiği skandal mektubuna mektupla cevap vermişti. Erdoğan “Mektubu iadeye tepkileri olmadı. Bir

teröristle ABD Başkanının görüşme yapmasını yadırgıyorum. Bunu ikili toplantıda söyledim. Tabi Kılıçdaroğlu’na da ‘Mektup iade edildi’ diye bir haber vermek lazım” dedi.