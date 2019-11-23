Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor.

Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018’de yapılmıştır. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır.

Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023’e kadar Türkiye’nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır.Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir. Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır.