Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan şunları söyledi: AK Partili bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK Partili belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Hele başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız.

Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hâllere düştüğünü görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.