Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi. Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

(İdlib çağrısı)

Bu davet karşısında henüz beklenen bir cevap yok.

Bu akşam saat 18 gibi Putin ile telefonda görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek.

Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.

Rejim zulmü durdurmadıkça oradan çekilmemiz söz konusu değil.

(İdlib'deki göç dalgası)

Briket barakalarla ilgili çalışmalar devam ediyor.