Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Türkiye’nin Libya’daki haklı, hukuki ve meşru varlığının dış güçleri rahatsız ettiği gibi CHP ve ittifak ortaklarını da telaşlandırıp ürküttüğünü belirten Bahçeli, “CHP, emperyalizmin sınır bekçisi olmak uğruna millî hedeflere kara çalmış, zalim planların tedarikçisi ve teşvikçisi konumuna göz göre göre düşmüştür. Siyasetin ayrık ve ayıplı markası CHP’nin bu durumu yürek yaralayıcı, utanç vesikasıdır. Libya’da Hafter’in mevzi kaybı, istila ettiği yerlerden aşama aşama çekilmek zorunda kalması Zillet İttifakı’nı sukutuhayale uğratmış, ters köşeye yatırmıştır” dedi.

MHP lideri Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP’li yöneticilerin devamlı “Bizi sokağa çekmek istiyorlar” beyanının sinsi bir hazırlığın, sokaktan iktidar ve ikbal devşirmenin gizli ajandası olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Hiç kimse bu bayat numaraları yemeyecek, yutmayacaktır. CHP-HDP-İP şer bir amacın sacayağıdır. Kılıçdaroğlu’nun bedel ödemekten bahsetmesi, TBMM Genel Kurulu’nda CHP-HDP ittifakının sıra kapaklarına vura vura, ‘nefes alamıyoruz’ propagandasıyla gözler önüne serilmesi büyük bir tehdittir. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 7 Mart 2016’da ilk kez dile getiren CHP Genel Başkanı’dır. ‘Bağımsız yargının önünde hesap verelim.’ diyen bizzat bu şahıstır. İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri, kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır. Bu haksızlık giderilmiş, adalet yerini bulmuştur. TBMM, teröre yardım ve yataklık yapan suçluların sığınacağı yer olamayacaktır. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların sonu bellidir, bundan da hiç kimse muaf tutulamayacaktır 4 Haziran 2020 tarihinde Gazi Meclis ayıklanmıştır.

ÇAN DEĞİL EZAN SESİ YÜKSELECEK

MHP lideri Bahçeli, son günlerde Yunanistan'dan gelen tehditvari açıklamalara sert tepki gösterdi, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, “Yunanistan, aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine bineceğinden habersizdir. Herkes haddini hududunu iyi bilmelidir. Ayasofya Camii'nde okunan Fetih Suresi’nden rahatsızlık duyan, egemen devlet vasfımızı hiçe sayıp hayasızca tepki gösteren Yunan hükûmetine hatırlatırım ki Ayasofya fethin kutlu bir sembolü, kutsal bir emanetidir. Ayasofya, Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir” dedi.