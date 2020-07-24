Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şûra sonrası yapılan açıklamada 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general/amiral, kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. General/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.