Akşener "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın" dedi.
Akşener: Bahçeli ortağı ile ilgilensin
06.08.2020 - 05:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik 'Evine dön' çağrısına cevap verdi.
Etiketler : meral akşener,
723004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/723004.aspx
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