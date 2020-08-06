Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener "Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği altını çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan ortağınızı üzerimize saldırmaktan alın" dedi.