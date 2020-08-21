Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki gösteren Bahçeli "Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir. Biden mayası ve mizacı itibarıyla yakayı ele vermiştir" dedi.

Biden'ın, muhalefet olarak kastettiği partilerin bugüne kadar verdiği tepkilerin sönük, silik ve etkisiz olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

CHP Genel Başkanı’yla birlikte parti sözcülerinin Biden'ın açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükûmeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. CHP geçmişini çiğneyip geleceğini temlik ve haczettiren yozlaşmış ve iş birlikçiliğe gömülmüş bir siyaset modelidir. Joe Biden, CHP'nin üst aklıdır. Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden, CHP'nin kan bankasıdır.

RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesine de değinen Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın provokasyona yeltenmesinin, kıta sahanlığı anlaşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarmasının nafile bir gayret olduğunun altını çizdi. MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Fransa'nın Akdeniz'e iki savaş uçağıyla bir firkateyn sevk etmesi vaki krizin tırmanmasından başka bir anlama gelmeyecektir. Türkiye'nin Libya'da barış, huzur ve istikrarın inşa edilmesine dönük faaliyetlerini sekteye uğratmak isteyen paralı askerler, İsrail'in taşeronu Birleşik Arap Emîrlikleriyle diğer bölge ve küresel güçler rüzgâr ekerken fırtına biçeceklerdir. Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse zor kullanarak savunacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurlarıyla tetikte ve teyakkuzda, Türk milleti de dualarıyla arkalarındadır.