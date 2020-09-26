AK Parti Isparta İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kandemir “Türkiye genelinde %65, Isparta’da ise %40-45’lere varan değişimi sağladık. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlar, hanımefendiler, aynı zamanda çok tecrübeli isimleri bir araya getirdiğimiz diri yönetimler oluştu. Bu ekip, AK Parti’yi 2023’e taşıyacak” dedi.
'Teşkilatlarımızın yüzde 65'ini yeniledik'
26.09.2020 - 06:26 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrelerin %70’ini tamamladıklarını, Türkiye genelindeki parti teşkilatlarında %65 oranında değişim sağladıklarını söyledi.
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734577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/734577.aspx
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