Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Isparta İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kandemir “Türkiye genelinde %65, Isparta’da ise %40-45’lere varan değişimi sağladık. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlar, hanımefendiler, aynı zamanda çok tecrübeli isimleri bir araya getirdiğimiz diri yönetimler oluştu. Bu ekip, AK Parti’yi 2023’e taşıyacak” dedi.