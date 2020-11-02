Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

18’inci yılını kutlayacak olan AK Parti, bugüne kadar eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, ekonomiden tarıma birçok alanda dev yatırımlar yaptı. Savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan AK Parti, yerli ve millîleşmenin adımlarını attı. Bu kapsamda Milgem, Atak helikopterleri, Hürkuş, modern piyade tüfeği, insansız hava araçları, Altay, uzun ve orta menzili tanksavar füze sistemleri gibi projeler hayata geçirildi. Terörle mücadelede de etkin olarak kullanılan yeril İHA’lar üretildi.

Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke hâline geldi. Suriye’de garantör ülke olan Türkiye, Libya ile yaptığı deniz anlaşması ile dünyada ses getirdi. Azerbaycan’ın Ermenistan olayında yanında duran Türkiye, mazlum ülkelerin sesi oldu. Filistin’de dünyaya meydan okuyan Türkiye, BM’nin yapısını değiştirmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdi. Doğu Akdeniz’de politikasından taviz vermedi. Terör örgütleriyle etkin mücadele edildi. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldü. Etkin mücadele kapsamında terör örgütleri bitme noktasına geldi.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ SAHNE TASARLANDI

AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım seçimlerinin yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapacak. Kutlamanın teması ise çevre olacak. Programa katılımın koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda olması planlanıyor. Yine, programın hava durumuna göre açık bir alanda yapılması öngörülüyor. Programda kullanılacak sahne tamamen geri dönüştürülebilir malzeme ve gerçek bitkilerden tasarlandı.