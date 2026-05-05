Nisanda aylık TÜFE’nin %4,18 ile beklentiyi aşmasının ardından, yıl sonu enflasyon tahminleri yükselmeye başladı. İş Yatırım, Akbank, Kuveyt Türk Yatırım ve Alnus Yatırım tarafından paylaşılan raporlarda, 2026 için yıllık TÜFE tahminleri %30 barajına kadar yükseldi. TCMB’nin politikasına dair beklentiler de yeniden şekillenirken, yıl sonu faiz öngörüleri de daha yukarı çekiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatları sebebiyle iç piyasada gözlerin çevrildiği nisan enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon nisanda aylık bazda %4,18 oranında artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise %30,87 seviyesinden %32,37’ye yükseldi.

Nisanda 13 ana harcama grubunun tamamında aylık bazda fiyat artışı görüldü. En yüksek fiyat artışları yüzde 8,94 ile Giyim ve Ayakkabı, yüzde 7,99 ile Konut ve yüzde 4,29 ile Ulaştırma kalemlerinde gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Bu arada Nisan TÜFE verileri tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun aylık bazda %3,2 civarında artış göstermesi bekleniyordu. %4,18’lik verinin ardından, 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde de güncellemeler dikkat çekti.

İş Yatırım tarafından yapılan analizde, savaş öncesi dönemde yıl sonu enflasyon tahmininin %24,5 seviyesinde olduğu ve daha sonra %27,5’e revize edildiği hatırlatılarak, “Beklenenden yüksek enflasyon sürprizi sonrası 2026 sonu enflasyon tahminimizi %29’a yükseltiyoruz. TCMB’nin de yaz aylarını beklemede geçirmesini ve eylül ayından itibaren indirim döngüsüne dönmesini bekliyoruz. Sene sonu politika faizi tahminimizi %34 düzeyinde koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Enflasyon bu yıl kaç olacak? Nisan TÜFE’nin ardından 4 tahmin

PETROL 95 DOLAR OLURSA…

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından paylaşılan değerlendirmede ise Brent petrol fiyatının 95 dolar ve LNG fiyatının 50 euro düzeyinde seyrettiği, büyümenin %4,0’ten %3,0’e gerilediği, yaşanan şokun etkilerinin rezervler ve kamu bütçesi tarafından emildiği baz senaryoda, yıl sonu enflasyon tahmini %30 olarak öngörüldü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ TÜİK açıkladı, zam ve indirim şampiyonları belli oldu

TCMB YAZ AYLARINI ‘PAS’ GEÇEBİLİR

Alnus Yatırım’ın raporunda, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol ve türevlerinde oluşan hızlı artışların yansımalarının görüldüğü belirtilerek, yıl sonu TÜFE beklentisi %28,75 olarak öngörüldü. Raporda “Nisan TÜFE rakamlarının yüksek gelmesi sonrasında TCMB’nin 11 Haziran ve 23 Temmuz toplantılarında faiz oranlarını ‘pas’ geçeceğini bekliyoruz” ifadelerine de yer verilerek, yıl sonunda politika faizinin %35,00 düzeyinde konumlanabileceği tahmin edildi.

EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

Kuveyt Türk Yatırım’ın analizinde ise nisan enflasyon verilerinin temkinli kalınması gereken bir tabloyu öne çıkardığı belirtilerek “Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki ayarlamalar ile ulaştırma hizmetlerindeki artışlar, aylık veriyi yukarı çeken ana unsurlar oldu. Gıda grubu ise aylık enflasyona 0,95 puan ile en yüksek katkıyı verdi. 2026 yıl sonu enflasyon beklentimizi %24,1’den %28,8 seviyesine yükseltiyoruz. TCMB’nin de sıkı duruşunu koruyacağı öngörüsüyle, yıl sonu politika faizi beklentimizi %32’den %34 seviyesine çıkarıyoruz” denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası