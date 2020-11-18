Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

İki lider toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Gazetecileri Kılıçdaroğlu'na tartışma konusu olan anayasa çalışmalarını hatırlattı.

İki yıl önce "Mutabakat metni elimizde" diyen Kılıçdaroğlu bu sefer "Öyle çalışma olsa elimizde bir metin olurdu" diyerek kendisini yalanladı.

2018'de diğer partilerle görüştüklerini doğrulayan Kılıçdaroğlu "Evet bir araya geldik, konuştuk" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu iki yıl içinde şu üç açıklamayı yaptı:

2 HAZİRAN 2018: Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Mutabakat metni elimizde.



15 KASIM 2020: Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorlar. Dört parti bir araya gelmişiz, anayasa taslağı hazırlamışız… Bu söylentileri ben de hayretle izliyorum. Böyle bir çalışma yapacak olsak elbette ki ilk önce İYİ Parti’nin kapısını çalarız. Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışıyorlar ben de hayretle izliyorum. Bizim dört partiyle bir araya gelip, oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok.



18 KASIM 2020: Ali'yle yaptınız Veli'yle yaptınız şununla yaptınız bununla yaptınız. Allah aşkına bu tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum, Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk, evet konuştuk. Ne için konuşuyoruz, ilkeleri belirleyelim diye. Anayasa çalışması yapmadık ki arkadaşlar. Öyle bir çalışma olsa elimizde bir metin olur değil mi? Ayrıca bu neden bu kadar çok tartışılıyor. Ben onu da anlamıyorum. Bakın anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız. Anayasa değişikliği bu ülkede bir toplumsal uzlaşma ile olur nokta. Bir toplumsal uzlaşmadan bahsediyoruz. Bir toplumsal ayrışmayı nasıl güçlendiriz üzerinde bir tartışma. Aklın alacağı bir şey değil.