Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinde verdiği Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali ile parti içi muhalefeti hedef aldığı değerlendirmeleri yapılıyor. CHP koridorlarında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, partinin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere üç isim öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışıyla bir yandan parti içi muhalefete ‘Güçlüyüm’ diğer yandan isimleri sık sık Cumhurbaşkanı adaylığı için gündeme gelen İmamoğlu ve Yavaş’a da ‘Ben buradayım’ mesajı verdiği kulislerde konuşuluyor.

İNCE’NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bir diğer hedefinin Muharrem İnce olduğu belirtiliyor. İnce, katıldığı bir TV programında “CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım” ifadelerini kullanmıştı. Partideki görüş ayrılıklarının ardından Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatarak 4 Eylül’de Sivas’tan yola çıkıp 47 şehir gezen İnce, parti kurma hazırlığında sona geldi. CHP liderinin bu sözleriyle İnce’ye “Aday olmayacağımı nereden biliyorsun da parti kuruyorsun?” mesajı verdiği ifade ediliyor.

KOPMALARI DURDURMAK İSTEDİ

Eski CHP’li Mustafa Sarıgül’ün başında bulunduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin de CHP’den isimlerle temasta olduğu ortaya çıkmış ve Genel Sekreter Hasan Aydın, “Bize her yerden talep var, ilgi var. Bu milletvekilleri için de geçerli” açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun, Sarıgül’ün yeni kuracağı partiye geçmek isteyen parti içi muhalefeti bu çıkışla yeniden kazanmak ve partiden kopmaları engellemek istediği de söyleniyor.

Öte yandan cinsel taciz iddiaları ve “Ordu Katar’a satıldı” tartışmaları sonrası CHP’nin zor günler geçirdiği, Kılıçdaroğlu’nun bu tartışmaları unutturmak amacıyla adaylık çıkışı yapmış olabileceği de dile getiriliyor.