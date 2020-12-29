Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi bünyesindeki Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun sekizinci toplantısına katılmak için Soçi’ye gidecek olan Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Lavrov ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya’daki gelişmeler başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki güncel meseleleri değerlendirecek. İkili ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin artırılması için görüş alışverişinde bulunacak. Çavuşoğlu ve Lavrov’un görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ ile ilgili imzalanan ortak bildirinin sahadaki yansımaları ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar masadaki en kritik konu başlıkları arasında. Taraflar arasında, muhtemel çatışma riskinin en aza indirilmesi ve Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde ateşkesi kontrol etmeye yönelik Türk-Rus ortak kontrol merkezinin faaliyetleri görüşülecek.

İki bakanın görüşmesinde ayrıca, Suriye’nin İdlib kentindeki son durum, Türk asker gözleme noktalarının İdlib’deki pozisyonu, M4 karayolu çevresindeki Türk-Rus askeri devriye faaliyetleri de ele alınacak. Son günlerde Fırat’ın doğusunda Ayn İsa bölgesindeki yaşanan hareketlilik de yine Çavuşoğlu ve Lavrov’un ele alacağı başlıklar arasında yer alıyor.

KOSOVA’YA FETÖ UYARISI

Bu arada Kosovalı mevkidaşı Meliza Haradinaj-Stublla’yı konuk eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki ülkenin FETÖ’yle mücadelede iş birliğinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Stublla’yı uyaran Çavuşoğlu, “FETÖ, Kosova’daki mevcudiyetiyle belki Türkiye’ye fazla zarar veremez ama Kosova için çok ciddi bir tehdit ve tehlikedir. Bu yapılanmanın Kosova’dan çıkartılması gerekiyor” dedi.