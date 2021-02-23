Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine 2016'da seçilen ve hâlen Vakıf'ta Başkanvekili olarak görevini sürdüren Kabaktepe, evli ve iki çocuk babası.

Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe Bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında istişare toplantısı yapıldı. İstişare toplantısına, AK Parti Genel BaşkanVekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ve Erkan Kandemir, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, üç kademe il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.