Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Yeşilay Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, alkol, tütün, uyuşturucu madde bağımlılıklarına internet bağımlılığının da eklendiğini belirterek bunların insan yaşamını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Bağımlılıkla sadece Yeşilayın değil tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Aycan, en iyi yöntemin bağımlılığın ortaya çıkmasını engellemek olduğunu belirtti. Aycan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda parti olarak her türlü çalışmaya destek vereceklerini ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 2021'in Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin önemine işaret ederek Yunus Emre'nin dünyasını günümüze taşıyabilmek gerektiğini dile getirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk fındığını tehdit eden bir böcek türü nedeniyle 5 bin dönüme yakın fındık bahçesinin söküldüğünü öne sürerek buna karşı etkin tedbir alınmasını istedi. Kaya, bu böceğin Türkiye'ye, AK Parti'li belediyece İtalya'dan getirilen süs bitkileriyle ulaştığını iddia etti.