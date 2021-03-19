Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katılan Kılıçdaroğlu "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyu ile paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmalıyız, eğer demokrasiyi savunuyorsak" dedi.

Ağıralioğlu 'kapanmalı' dedi, Akşener sessiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'de esnaf ziyaretinde bulundu. HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Akşener, gazetecilerin soru sormaya çalışması üzerine hızla bölgeden uzaklaştı. HDP'ye yönelik açıklama, zaman zaman yaptığı çıkışlarla partisi ile ters düşen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu "Bu konu siyasetin ana gündemi. Al bayrağın içerisinde şehit tabutları görmekten, evlat görmekten, baba görmekten, eş görmekten yoruldu bu topraklar. HDP, PKK’ya savaş açmak zorundadır. O yüzden HDP, eğer siyasi olarak odak olmuşsa, sadece HDP meselesi değil, terörle problemi olan her parti, yani İyi Parti de terörün gölgesinde kalırsa o da kapatılsın. Yani kurallar partilere göre değil, kurallar şahıslara göre değil, kurallar suçlulara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse cezasını ödemelidir" diye konuştu.