Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

AK Parti’de dün gerçekleştirilen 7. Olağan Kongre ile birlikte parti yönetiminde köklü değişikler yapılırken gözler muhtemel kabine değişikliğine çevrildi. Hafta başından bu yana kulislerde, değişikliğin her an yapılabileceği dillendirilirken, medya kuruluşları da adeta alarm durumuna geçmişti. Ancak beklenen olmadı, Kabine değişikliği kongre sonrasına kaldı. Kulislerde Kabine değişikliğinin hafta sonuna kadar yapılabileceği konuşuluyor. Bazı bakanların değişebileceği, bazı bakanların da yer değiştirebileceği belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceği ifade ediliyor. Bakanlıklarda bölünme olursa değişecek bakan sayısının 7-8'e kadar çıkacağı iddia ediliyor.