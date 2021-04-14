Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün için planlanan Ankara ziyareti, NATO toplantısı nedeniyle yarına ertelendi. Ancak Dendias Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesini ertelemedi. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Dendias, Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na geçti. Dendias, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Dendias'ın Bartholomeos ile görüşmesi sürüyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da
14.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a geldi. Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
782571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/782571.aspx
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