Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon diplomasisini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile sürdürdü. Zelenski'ye orman yangınları ile mücadele kapsamında Türkiye'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini ileten Erdoğan, görüşmede iki ülke arası ilişkilere yönelik konuları da gündeme aldı.

ZELENSKİ'YE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ve Johnson ile görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve İngiltere Başkanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.