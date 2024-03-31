Afet bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

Depremin vurduğu illerde seçmenler sandık başına geçti. Yedi ilde vatandaşlar saat 07.00'da oy kullanırken depremin yıkıma uğrattığı noktalarda ise konteynerlerin kurulduğu görüldü.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına geçti. 6 Şubat'ta depremin vurduğu 11 kentte de seçmenler oy kullanmaya başladı.

Yedi ilde ise saat 7 itibarıyla sandıklar kuruldu.

HATAY

Depremin vurduğu Hatay’da 08.00 ile oy verme işlemi başladı, il genelinde 1 milyon 78 bin 130 vatandaş sandığa gidecek.

Depremzede vatandaşlar oylarını 3 bin 424 sandıkta kullanacak. Depremin yıkıma uğrattığı noktalarda ise kurulan 96 konteyner seçim alanında vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Konteyner seçim alanlarından 66’sının bulunduğu Antakya ilçesinde vatandaşlar, saatlerin 08.00’ı göstermesiyle birlikte Cebrail Mahallesi’nde Beyhan Gencer İlkokulu bahçesinde kurulan konteyner seçim alanlarına gelerek oy kullanmaya başladılar.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen seçmenler oylarını kullanıyor.

Sınıf önlerinde vatandaşlar sıra oluşturduğu ve katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle Kahramanmaraş genelinde kayıtlı seçmen sayısı 753 bin 538.

MALATYA

Mahalli İdareler seçimleri için Malatya’da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı.

İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.

Kentte toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00’a kadar oy kullanabilecek.

OSMANİYE

Osmaniye'de bin 271 sandıkta 392 bin 447 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı.

Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’da sona erecek.

GAZİANTEP

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Vatandaşlar, Gaziantep'te oyunu kullanmaya başladı. Kentte toplam 1.361.806 seçmen saat 17.00'a kadar oy kullanacak.

ADANA

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan ve Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Adana oy verme işlemleri sabah saat 08.00 başlarken akşam 17.00’da son bulacak.

Oy verme saatinin başlamasıyla Adana’da vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Adana’da 5 bin 164 sandıkta 1 milyon 629 bin 959 kişinin oy kullanacak.

KİLİS

Kilis’te 415 sandıkta 95 bin 878 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı.

Saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 16.00’da sona erecek. Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Kilis merkez ve tüm ilçeler dahil olmak ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olmasını temennisiyle oylarını kullandı.

ADIYAMAN

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oy kullanılacak okullara gelen ve gerekli hazırlıkları yapan görevliler, listeleri asarak pusulaları kontrol etti.

Saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine geçildi. Adıyaman’da seçmenler belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanıyor. Adıyaman’da bin 582 sandıkta 412 bin 272 seçmen sandık başına gidiyor. Depremin vurduğu kent merkezinde okulların yanında 2 konteyner kent ve 1 prefabrik kentte oy kullanılıyor.

DİYARBAKIR

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurt genelindeki okullarda hazırlıklar dün tamamlandı. 7’si seyyar olmak üzere 3 bin 975 sandığın kurulduğu, 1 milyon 164 bin 111 seçmenin sandık başına gideceği Diyarbakır’da oy kullanma işlemi başladı. Seçim güvenliğinde 17 bin 838 polis ve asker görev alıyor.

Diyarbakır il genelinde oy kullanma işlemi sabah 07.00'de başlarken 16.00'da sona erecek.

ŞANLIURFA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa'da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Şanlıurfa'da oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Kentte 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor. Okul binalarında kurulan bin 604 binada, oy kullanma işlemleri gerçekleşiyor.

Seçim güvenliği için 8 bin 870 kamu personeli sandık başlarında, 11 bin 230 jandarma ve polis memuru ise sahada görev alıyor.

ELAZIĞ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ’da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. 1’i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00’ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ereceği Elazığ’da oy sayımına ise saat 17.00’da başlanacağı bildirildi.