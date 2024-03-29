Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > AK Parti'li isim hayatını kaybetti, Bakan Tekin ziyaretini yarıda kesti

AK Parti'li isim hayatını kaybetti, Bakan Tekin ziyaretini yarıda kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tokat'ta aile dostu ve AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini aldığı için programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'ta gitti. Tekin, ilk olarak okul ziyaretleri yaptı. Ziyaretlerde öğrencilere çanta hediye eden Bakan Tekin, öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, aldığı bir haberle Tokat programlarını yarıda kesti.

AK Parti'li isim hayatını kaybetti, Bakan Tekin ziyaretini yarıda kesti - 1. Resim

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini alan Bakan Tekin, Tokat programlarını iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya hareket etti.

AK Parti'li isim hayatını kaybetti, Bakan Tekin ziyaretini yarıda kesti - 2. Resim

Karaaslan'ın yaklaşık 2 aydan beri geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Karaaslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den seçim öncesi manipülasyon uyarısı: Kulağınız bizde olsun - PolitikaAK Parti'den seçim öncesi manipülasyon uyarısıThe Guardian'dan seçime 2 kala İstanbul analizi: Muhalefet seçmeni İmamoğlu'nun kazanabileceğine inanmıyor - Politika'Muhalefet seçmeni İmamoğlu'nun kazanabileceğine inanmıyor''Mal varlığı' tartışması Bursa'ya da sıçradı: Alinur Aktaş varlıklarını açıklayıp, CHP'li Bozbey'e çağrıda bulundu - Politika'Mal varlığı' tartışması Bursa'ya da sıçradı6 ayda devasa projeler! Kurum tek tek anlattı: İstanbul böyle nefes alacak - Politikaİstanbul böyle nefes alacakCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin hâli gerçekten utanç verici - PolitikaErdoğan: CHP'nin hâli gerçekten utanç vericiDelege tezgâhı patlıyor! CHP kurultayı iptal edilebilir - PolitikaDelege tezgâhı patlıyorÜlkücülerden seçim öncesi Altınok’a tam destek: "Mansur Yavaş olsa olsa..." - Politika"Mansur Yavaş asla 'Türk Milliyetçisi' olamaz"Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandık 85 milyona emanet - Politika"Sandık 85 milyona emanet"Özel'in 'zibidi' sözlerine suç duyurusu - PolitikaÖzel'in 'zibidi' sözlerine suç duyurusuTurgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına belgelerle cevap verdi - PolitikaAltınok, belgelerle cevap verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...