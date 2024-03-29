AK Parti'li isim hayatını kaybetti, Bakan Tekin ziyaretini yarıda kesti

Bakan Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tokat'ta aile dostu ve AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini aldığı için programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tokat'ta gitti. Tekin, ilk olarak okul ziyaretleri yaptı. Ziyaretlerde öğrencilere çanta hediye eden Bakan Tekin, öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, aldığı bir haberle Tokat programlarını yarıda kesti.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın ölüm haberini alan Bakan Tekin, Tokat programlarını iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya hareket etti.

Karaaslan'ın yaklaşık 2 aydan beri geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Karaaslan'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.