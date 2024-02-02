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    • AK Parti'nin Manisa adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin Manisa adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste
    Manisa, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerel seçim takviminde süreç adım adım işlerken partilerin başkan adayları da bir bir açıklanıyor. Son olarak AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

    AK Parti, yerel seçim kapsamında Manisa adaylarını da açıkladı. AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

    İlçe belediye başkan adayları şöyle:

    • Yunusemre: Mehmet Çerçi
    • Şehzadeler: Yavuz Kurt
    • Akhisar: Ömer İşçi
    • Demirci: Erkan Kara
    • Soma: Egemen Bülent Türkmen
    • Kırkağaç: Fevzi Ok
    • Köprübaşı: Regaip Topuz
    • Gördes: Muhammet Akyol
    • Ahmetli: Ahmet Alhan
    • Gölmarmara: Kamil Öz
    • Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

    Erkan Kandemir, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ruhunun Manisa'nın dokusunda yer aldığını, "şehzadeler diyarı" olarak bilinen kentte siyaset yapmanın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

    '31 MART'TA MANİSA'DAN ÇOK FARKLI BİR SES GELECEK'

    Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız" dedi.

    AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.

    BÜYÜKŞEHİR VE 6 İLÇEDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

    AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

    Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ManisaYerel Seçim
    Haberler > Politika > AK Parti'nin Manisa adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste
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