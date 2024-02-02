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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, “AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

    "Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, cumhurbaşkanlığı kültür sanat büyük ödülü sahibi, Alev Alatlı hocamız aramızda yaşamaya devam edecek.

    Bugün Bursa'da Alinur Aktaş'la devam kararımızın ardından ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak için bir aradayız. Bursa ne bizim ne milletimizin... Burası müstesna bir şehirdir. Bir yanını Marmara'ya veren sırtını Uludağ'a yaslayan Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. 

    Bursa'nın manevi iklimi bugün de ruhumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksikliklerimiz var. Biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz.

    Emin olun ki Bursa alt ve üst yapısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şekliyle ilk sıralarda yer alıyor.

    Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze hiç kimseyi tanımayız. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa hodri meydan buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, hiçbir hizmeti olmayan insanların yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz.

    Türkiye geçmişte inşa değil yıkım niyetiyle hareket edenlerin bedelini yeterince ödedi. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka niyeti olmayanlara milletimiz gereken cevabı verecek.

    CHP'de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Daha düne kadar ittifak derdinde oldukları partileri çiğneyip geçiyorlar. 

    Önce yoldaş sonra yol. Bizim en büyük yoldaşımız erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Bir de siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz yol arkadaşlıklarımız var.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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