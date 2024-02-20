Arnavutluk Başbakanı, Ankara'da! Erdoğan, Edi Rama'yı törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapacak.

ÖNCE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı:

"Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor.

Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti.

Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."