Bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak. En önemli mesele siyasi partilerin Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği içerisinde olmaları” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli’den bayram ziyaretinde dikkat çeken mesaj: Yeni Türkiye'nin adımları atılacak

"ÇATIŞMALAR YAYGINLAŞTI"

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü şekilde karşılandığını ifade etti. Bahçeli "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz” dedi.

“ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK”

Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, şunları söyledi:

Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır.

ÜLKÜ OCAKLARI ZİYARETİ

Bahçeli, daha sonra da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

SÜRPRİZ HEDİYE

Bahçeli'ye ziyareti sırasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlere mesleki, sosyal ve kişisel gelişim alanlarında aldıkları eğitimler sonucu verilen 3 bin sertifikanın hatırası olarak hazırlanan tablo ile üzerinde duaların yazılı olduğu üç hilal simgesi takdim edildi.

İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları il başkanlıkları tarafından geliştirilen yarış otomobillerinin prototipleri de Bahçeli’ye hediye olarak verildi. Bahçeli, prototip araçlara "Göktay1" ve "Göktay2" isimlerini verdi.

