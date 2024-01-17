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    CHP Mustafa Sarıgül'ü aday gösteriyor! 'Kocaeli' iddiası gündem oldu

    Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen:

    CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi.

    Politika Haberleri  / TGRT Haber

    Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı, geri sayım hız kazandı. Kulislerde adaylıklarla ilgili hareketlilik devam ederken, CHP  Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

    TGRT Haber'de Gündem Özel programına konuk olan gazeteci Tolgahan Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olmak istediğini belirten Erdoğan, bunun için Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin belediye başkan adaylığında değerlendirdiğini iddia etti.

    KOCAELİ'DE 'MUSTAFA SARIGÜL' İDDİASI

    Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre; Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilecek.

    "Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaorğlu ile sıcak bir ilişki kurmak için Mustafa Sarıgül'ü aday yapmak istiyor" diyen Erdoğan, "CHP'nin Kocaeli'de yaptırdığı bir ankette Sarıgül'ün oyları ciddi anlamda yukarı çektiği görülüyor" ifadesini kullandı.

    "KOCAELİ'NDE IŞIKLARI YAKACAK MIYIZ?"

    Sarıgül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımı hatırlatan Erdoğan, "Sarıgül dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un eski teknik direktörü ile bir video yayınladı. Videoda, 'Kocaeli'nin ışıklarını yakacak mıyız?' dedi. Burada da mesajı net olarak verdi" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: TGRT Haber
    Mustafa SarıgülKocaeliCHP
    Haberler > Politika > CHP Mustafa Sarıgül'ü aday gösteriyor! 'Kocaeli' iddiası gündem oldu
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