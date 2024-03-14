CHP'li Erdoğdu'dan dikkat çeken seçim vaadi: Silahımla sokağa ineceğim

CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı Erdoğdu, seçmenlerle bir araya geldiği bir mitingde uyuşturucuyla mücadele mesajı vererek, "Emniyetimizle, Milli Eğitimle, Sağlık Bakanlığımızla birlikte savaşacağız. Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım, kendim sokağa ineceğim! Sattırmayacağım!" dedi.

CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, seçmenlerle bir araya geldiği mitingde bir konuşma yaptı. Uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken bir çıkış yapan Erdoğdu, "Silahımla sokağa ineceğim" dedi.

Erdoğdu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir şeyde çok kararlıyım. Ben sizin kardeşinizinim. Sizin belediye başkanı olacağım. Çöpünüzü toplamaya geliyorum bununla da gurur duyuyorum.

'SİLAHIMLA SOKAĞA İNECEĞİM'

Ama bu sokaklarda bir kişiye uyuşturucu sattırmam, sattırmam, sattırmam, sattırmayacağım! Emniyetimizle, Milli Eğitimle, Sağlık Bakanlığımızla birlikte savaşacağız. Kendi çocuklarım için savaşacağım. Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım, kendim sokağa ineceğim! Sattırmayacağım! Uyuşturucunun kökünü kazıyacağım!"