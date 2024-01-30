CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'a coşkulu karşılama

Yerel seçimlerde takvim adım adım işlerken İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine aday gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Burada kısa bir açıklama yapan Tugay, "Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız" dedi.

CHP'den İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Havalimanı girişinde sloganlarla karşılanan Tugay, yaptığı konuşmada, demokrasinin bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, seçilmesi halinde hayatta olan eski başkanlarla her zaman birlikte olacağını, onların deneyimlerinden faydalanacağını ifade etti.

'BAYRAĞI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Tugay, "Onların yükselttiği bayrağa ve paha biçilmez miraslarına, İzmir'e kazandırdıkları değerlere sahip çıkmayı namus, vefa ve yurtseverlik borcu olarak görüyorum. İzmir, Türkiye'nin ve Cumhuriyet'in simge kentidir. Biz bu emaneti, bu mirası CHP olarak bugüne kadar onurla ve gururla taşıdık. Bundan sonra aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız" diye konuştu.

Cemil Tugay'a CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da eşlik etti.

'GURURLUYUZ, HEYECANLIYIZ VE HAZIRIZ'

Cemil Tugay adaylığı kesinleştikten sonra yaptığı ilk paylaşımda, "Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir’de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir’i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız" ifadeelrini kullanmış şunları kaydetmişti:

"Değerli İzmirliler, Gözbebeğimiz İzmir’in daha parlak bir geleceğe sahip olması için yola çıkıyoruz. Bugün buradan tüm İzmirlilere, İzmir’de yaşayan herkes için, hiç durmadan çalışacağımızın sözünü vermek istiyorum. Sorunlara kalıcı çözümler üretecek, İzmir’i geleceğe taşıyacak ve çok çalışacağız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve hazırız. Şimdi hep birlikte, İzmir için daha ileriye!"

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

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