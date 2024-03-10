Erdoğan'dan Özgür Özel'e Türk filmli gönderme: Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor

Partisinin İzmir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda 100 bin kişi olduğunu söyledi. CHP lideri Özgür Özel hakkında Erdoğan "Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor" dedi. İzmir il ve ilçe belediye başkanlarını miting sonunda tek tek sahneye çağıran Erdoğan, en son ise Cengiz Kurtoğlu ile 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili İzmirliler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milli mücadelenin zafer şehri, Anadolu'nun bereket kapısı İzmir'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Ben buna inanıyorum. 1 asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet düşmanlarından yakasını kurtaramadı. İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı.

Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.

CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok.

ÖZGÜR ÖZEL'E: GELEN POSTA KOYUYOR, GİDEN POSTA KOYUYOR

İzmirliye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? CHP'nin başında güya bir genele başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz.

Özgür efendi Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan gelip kendisine tekme-tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı tutmaya başladı.

Bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran 'Tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir ama nihayetinde darmadağın olur.

Türkiye'de son 21 yılda her şeyi değiştirdik, geliştirdik. Ülkeye çağ atlatacak işler yaptık. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı, onu değiştiremedik. Dün de kendilerini milletin üstünde görüyor, tepeden bakıyorlardı.

Bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Bu şaşkınlar herkese ayar vermeye, herkesi kendilerine tabii etmeye çalışıyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz?

Ülke bunların elinde kalsa neler olabileceğini, hangi facialarla karşılaşabileceğimizi mayıs ayından bugüne bakarak anlayabiliriz. Biz bu ülkenin önüne 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir vizyon koymayı başardık.

Tüm kadrolarımızla milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan daha sağlam bir adım olur mu? Biz size inanıyoruz.

Aksi yönde bir duruşumuzu görürseniz hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın. Bizde kibir olmaz. Bizde sadece eser olur, hizmet olur.

ALANDA 100 BİN KİŞİ VAR

Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Alana girerken emniyetten katılımı istedim. 100 bin!

İzmir'in yatırım eksikliklerini en kısa zamanda tamamlayarak şehrimizin kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz.

Bizde boş laf yok, biz projelerimizle konuştuk, konuşuyoruz. İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bu muhalefet ne yaptı? Bunların yatırım diye bir şeyi var mı İzmir'de?

Eğitimde 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. Yurt binalarını hizmete açtık. Peki İzmir'in belediyesi kaç tane yurt binası yaptı? Yalan bol! Laf ola, beri gele.

11 bin 820 adet derslik inşa ettik. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında yardım sağladık. Toplam 4670 yataklı 129 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

21 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Biz İzmir'i CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri biz yapacağız.

İzmir'de 5 baraj daha yapmayı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımızla belediyelerimizin sizlere getireceği her hizmetin destekçisi olacağız."