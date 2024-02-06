Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileye ziyaret

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta deprem konutları kura çekimini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin merkezinde temaslarına devam etti. Depremzede aileyi ziyaret eden Erdoğan'a MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşayan Kahramanmaraş'ta idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin merkezindeki temasları kapsamında, depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden kendisi de enkaz altından kurtarılan ve iki çocuğu ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen 53 yaşındaki Aliye Üzüm'ü ziyaret etti.

Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki eşlik etti.